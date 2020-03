Governo de SP suspende eventos com mais de 500 pessoas e aulas

O governo do estado de São Paulo decidiu hoje (13) recomendar a suspensão de todos eventos com a participação de mais de 500 pessoas no estado. As aulas da rede pública de ensino do estado e da prefeitura de São Paulo também serão suspensas, gradativamente, a partir da próxima segunda-feira (16).

A decisão anunciada nesta sexta-feira foi tomada após a comprovação de que já há em São Paulo a transmissão comunitária do novo coronavírus, ou seja, quando as equipes de vigilância não conseguem mais mapear a cadeia de infecção, não sabendo quem foi o primeiro paciente responsável pela contaminação dos demais.

As escolas públicas, tanto as estaduais e quanto as do município de São Paulo, funcionarão normalmente na próxima semana para que os pais tenham tempo de se organizar e decidir onde deixarão as crianças. As escolas serão fechadas a partir do dia 23.

O governo recomenda que os estudantes não sejam deixados com pessoas acima dos 55 anos, já que a faixa etária é a mais sensível ao vírus. As escolas particulares deverão seguir as mesmas orientações.

“Os alunos na semana que vem que puderem não ir a escola, não devem ir, não receberão falta. Mas não adianta parar as aulas e as crianças ficarem com os avós, que é o publico de maior risco”, destacou o secretário de Educação do estado, Rossieli Soares.

O governo recomendou ainda que as universidades públicas e privadas do estado deverão suspender as aulas, com exceção dos cursos ligados a área de biológicas, cujas atividades deverão continuar. Os estudantes desses cursos poderão ser utilizados no combate ao vírus.