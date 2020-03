Laboratórios da Embrapa vão ser usados para testes da covid-19

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) vai disponibilizar 84 laboratórios da rede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), dos laboratórios federais de Defesa Agropecuária (LFDAs) e da Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira (Ceplac) para ajudar na análise de testes do novo coronavírus.

Os laboratórios estão em 19 estados e 27 cidades e há um total de 108 profissionais aptos a operar equipamentos e ensaios. “Essa estratégia propõe uma aliança do agronegócio contra o Covid-19 sob a curadoria do Mapa, em parceria com o Ministério da Saúde, que disponibiliza de forma rápida e ordenada alta quantidade e qualidade de recursos materiais, humanos e estruturais para reduzir a evolução da prevalência do Coronavírus no Brasil”, diz a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Segurança

Segundo informações do ministério, do total de laboratórios, 62 têm nível de biossegurança NB1, que não podem fazer a manipulação de material biológico. Dezoito laboratórios possuem nível de biossegurança NB2, que podem ser cedidos para a rede de saúde para operar os ensaios. Quatro laboratórios têm nível máximo de biossegurança NB3, sendo que três têm condições de operar em nível 4 de segurança biológica, com o uso de escafandro, e dois deles (Campinas-SP e Pedro Leopoldo-MG) têm estrutura robotizada para o preparo das amostras e a realização dos ensaios.

“Eles podem ser disponibilizados para apoiar a rede de saúde a manusear o vírus ou para atividades que requerem a máxima proteção do operador, e para criação de centrais de preparo de amostras em grande escala”, completa a nota.

*Com informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento