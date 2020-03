Médicos do Hospital Pedro Ernesto estão com coronavírus

O Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), confirmou, hoje (17), que dois médicos de seu corpo clínico foram confirmados com o novo coronavírus Covid-19).

Segundo a direção do hospital, um médico da especialidade de nefrologia recebeu o diagnóstico positivo para o Covid-19 e está internado em um hospital particular. O outro caso é de um professor que se encontra em boas condições de saúde e está em isolamento domiciliar.

A diretoria do hospital informou que no Hupe não há, até o momento, nenhum paciente internado diagnosticado com Covid-19, e não há confirmação da circulação do vírus pelas dependências da unidade.



O hospital informou ainda que não é uma unidade básica de saúde, mas que está sendo preparado para atuar no suporte aos pacientes com coronavírus que apresentarem quadro de média ou alta complexidade.



“O Hospital reservou enfermaria específica para esses pacientes, com dez leitos equipados com suporte respiratório. Há outros cinco leitos para isolamento. Além disso, na próxima semana, mais 15 leitos estarão disponíveis”, informa a nota do Hupe.