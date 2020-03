Prisco Bezerra, do Ceará, é o terceiro senador com o novo coronavírus

A assessoria do senador Prisco Bezerra (PDT-CE) anunciou, pelo Twitter, que ele está infectado pelo Covid-19. "Após apresentar sintomas semelhantes a um quadro gripal, como tosse e febre, o senador Prisco Bezerra realizou o exame para detecção do novo coronavírus e o o resultado do teste foi positivo.

O parlamentar passa bem e, por medida de precaução, antes mesmo de conhecer o resultado já estava isolado em regime de home office", diz a mensagem divulgada na madrugada de hoje (20) pela equipe do senador.

"Nesta sexta-feira (20), [Prisco Bezerra] participa da primeira sessão remota do Senado, onde será votado, por meio de aplicativo, o projeto de Decreto Legislativo 88/2020, que reconhece o estado de calamidade pública no país em razão do coronavírus", acrescentou a assessoria.

Casos

Prisco Bezerra, que é suplente de Cid Gomes (PDT-CE), é o terceiro senador infectado com o Covid-19. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e Nelsinho Trad (PSD-MS) também tiveram teste positivo para o novo coronavírus.

Alcolumbre está isolado na Rrsidência oficial do Senado em Brasília e Trad internado em um hospital particular na capital federal.