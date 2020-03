Rio de Janeiro decide fechar 23 praças gradeadas

A Fundação Parques e Jardins determinou hoje (19) o fechamento de 23 praças gradeadas na cidade do Rio de Janeiro.

Além disso, recomendou aos cariocas e turistas que evitem circular e se aglomerar em outras praças, que são abertas e, portanto, não podem ser fechadas.

A meta da medida é evitar a propagação do novo coronavírus na cidade, que já confirmou 55 casos da doença. Entre as praças fechadas a partir de hoje estão grandes espaços como a Mahatma Gandhi, a Paris e os Jardins do BNDES, no Centro; Lido, em Copacabana e General Osório e Nossa Senhora da Paz, em Ipanema.

O fechamento será mantido enquanto durar a situação de emergência no município em decorrência do Covid-19.