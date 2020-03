Rio de Janeiro tem 119 casos de coronavírus e três mortes

O estado do Rio de Janeiro confirmou na tarde de hoje (21) mais nove casos do novo coronavírus. No total, foram registrados 119 casos, distribuídos entre seis cidades.

Dos 119 casos, três resultaram em mortes - todos idosos - nas cidades de Niterói, Miguel Pereira e Petrópolis.

A cidade que mais concentra casos da doença é a capital, com 99 confirmações de Covid-19. Niterói tem dez casos e Petrópolis, três. Barra Mansa, Guapimirim e Miguel Pereira têm um cada. Além disso, foram confirmadas infecções por coronavírus em quatro estrangeiros.