Sobe para 63 o número de casos de Covid-19 no Rio

Sobe para 63 o número de casos confirmados do Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. No final da manhã de (18), a secretaria estadual de Saúde havia atualizado os números do estado em 49 casos.

Segundo os números da secretaria, são 42 na capital, 6 em Niterói, e um em Barra Mansa. Um dos pacientes está internado em estado grave e o restante em isolamento domiciliar. Todos com estado de saúde considerado estável.