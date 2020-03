Teste de coronavírus do médico David Uip dá positivo

O governo de São Paulo confirmou nesta segunda-feira (23) que o teste para coronavírus do coordenador do centro de contingência contra a doença em SP, o médico David Uip, deu positivo. A informação foi dada pelo próprio governador do estado, João Doria, em suas redes sociais. O exame foi feito no hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, na tarde de hoje.

Nos últimos dias, Uip participava diariamente das entrevistas coletivas realizadas no Palácio dos Bandeirantes por autoridades paulistas sobre ações contra a disseminação do vírus no estado. Entre outras autoridades, além de Uip, participavam das entrevistas o governador, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e o secretário de Saúde do estado, José Henrique Germann Ferreira.

Em vídeo divulgado nas redes sociais à tarde, Uip disse que decidiu fazer o teste porque acordou na manhã de hoje com febre baixa e com tosse. Ele ressaltou que estava se sentindo bem e, caso o teste desse positivo, seguiria o protocolo para esses casos, ficando isolado em casa.

O governador do estado, João Doria, confirmou que irá realizar o teste do coronavírus em razão de ter estado em contato com o médico.

Em nota, a prefeitura de São Paulo disse que o prefeito Bruno Covas, seguindo orientação da sua equipe médica, vai se submeter ao teste e ficará isolado, trabalhando em seu gabinete, até que o resultado seja publicado. O prefeito passa por tratamento contra um câncer.