SP: vacinação contra gripe imuniza 358 mil pessoas no primeiro dia

Mais de 358 mil pessoas foram imunizadas contra a gripe (influenza) no primeiro dia da campanha de vacinação na cidade de São Paulo, segundo dados parciais da Secretaria Municipal da Saúde.

A ação ocorre simultaneamente em 468 unidades básicas de saúde e, nesta etapa, é exclusiva para idosos e profissionais da saúde, mas será gradativamente disponibilizada para outros grupos.

Nesta -feira (23), na capital paulista, a distribuição das doses aplicadas por região foi a seguinte: Sul - 64.036 mil; Norte - 73.212 mil; Centro - 12.176 mil; Sudeste - 84.064 mil; Oeste - 58.329 mil; Leste - 67 mil. Ao todo, foram aplicadas 358.817 doses de vacina.

Locais e ações

Na cidade de São Paulo, a vacinação também ocorrerá em 450 escolas municipais e contará com a participação de mais de 600 instituições (associações de moradores, organizações sociais, casas de repouso, instituições de longa permanência para idosos, igrejas, templos, casas de oração, escolas de samba, entre outras) para levar a vacina para pessoas acamadas, mesmo em conjuntos habitacionais.

A prefeitura á ainda 264 vans para que as equipes de saúde cheguem às pessoas acamadas.

Segundo o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido dos Santos, as ações para vacinação também contarão com uma busca ativa. “Nossas equipes irão até as instituições de longa permanência para idosos, casas de proteção, além de realizar visitas a idosos acamados que são acompanhados pelas unidades de saúde.”

A vacinação contra influenza não protege contra o coronavírus, mas vai auxiliar os profissionais de saúde no diagnóstico para a covid 19, ao descartarem os vários tipos de gripe na triagem da população vacinada.