Anvisa autoriza navio Scenic Eclipse a desembarcar tripulantes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou na noite de (2) o atracamento e o desembarque de 54 tripulantes do navio de bandeira australiana Scenic Eclipse, no Porto de Santos. A embarcação estava há 26 dias sem parar em nenhum porto e não registrou casos de covid-19 a bordo. Antes da autorização, a Anvisa analisou os dados de saúde e as informações da equipe médica a bordo. Os tripulantes desembarcaram para voltar imediatamente aos seus países de origem.

O navio estava desde o dia ço sem atracar em nenhum porto, ou seja, um período quase duas vezes maior que a quarentena recomendada de 14 dias. O último porto da embarcação foi em Buenos Aires. A embarcação chegou com 128 tripulantes a bordo e sem nenhum passageiro, pois não estava operando para viagens desde o início ço.

Costa Fascinosa

Também , a Anvisa entrou novamente no navio Costa Fascinosa que permanece atracado em quarentena no terminal santista. Ele estava na área de fundeio do porto desde o dia ço e atracou no terminal de passageiros no dia 28. Até o momento nove tripulantes desceram por estarem com suspeita de covid-19 e por precisarem de atendimento hospitalar. Os dois últimos desembarcaram na -feira (1). Os nove desembarcados testaram positivo para o novo coronavírus.

Durante a inspeção pra verificar se o navio, que tem 755 tripulantes a bordo, está cumprindo as determinações sanitárias da Anvisa, os técnicos da agência verificaram algumas falhas no isolamento entre os passageiros, com a identificação de um tripulante com faringite aguda na área reservada para as pessoas sem sintomas.

“Além disso, a pessoa com sintomas estava localizada em uma cabine interna, do meio do corredor. A determinação da Anvisa é que os casos com sintomas sejam colocados em quartos com varanda e que não sejam autorizados a sair das cabines. Qualquer sintoma relacionado ao sistema respiratório deve ser colocado em isolamento na embarcação”, explicou a Anvisa por meio de nota.

Os técnicos da Anvisa também verificaram que alguns tripulantes não estavam respeitando o distanciamento mínimo de 2 metros que foi determinado. A situação foi verificada, por exemplo, na proximidade de tripulantes conversando entre uma varanda e outra.

Segundo a Anvisa, a Costa Cruzeiros, responsável pelo navio, está obrigada a apresentar todos os dias, até as 21h, os dados de saúde a bordo, a atualização do estado de saúde dos tripulantes internados e o registro de medição de temperatura de todos no navio, que deve ser feita duas vezes ao dia.

Quarentena recomeçou

A embarcação estava em quarentena desde o dia ço. O prazo de 14 dias recomeçou novamente no dia 30 após o surgimento de casos sintomáticos a bordo. A contagem da quarentena recomeça a cada vez que um novo caso surge. Na prática, isso significa que o período de bloqueio da embarcação segue em vigor e não tem prazo definido para acabar. Conforme a legislação em vigor, o desembarque nestas condições é permitido somente em caso de necessidade de atendimento hospitalar.

Cooperação

A Costa Cruzeiros informou que está atuando em cooperação com a Anvisa para planejar o desembarque seguro dos tripulantes. “A companhia está trabalhando para garantir aos tripulantes o retorno aos seus destinos de origem. Todos os procedimentos de higiene e saneamento estão de acordo com as últimas diretrizes internacionais e visam preservar a saúde da tripulação. A condição de saúde está constantemente sendo monitorada pelo pessoal médico a bordo, em colaboração com as autoridades sanitárias brasileiras”, afirmou a Costa Cruzeiros.