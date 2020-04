Brasília faz teste rápido para o coronavírus em drive thru

O teste rápido gratuito para o novo coronavírus (covid-19), na cidade de Brasília, teve início nessa terça-feira (21), em dois postos drive thru, localizados no estádio Mané Garrincha e no Parque da Cidade, na região central da capital do Distrito Federal (DF).

A pessoa que for fazer o teste será cadastrada na entrada do drive thru e passará por triagem de temperatura, por meio de câmera térmica, feita pelo Corpo de Bombeiros. Quem não apresentar sintomas não fará a testagem.

O atendimento é feito por ordem de chegada, dentro do veículo, sendo proibido sair do carro sem orientação da equipe de saúde. Também é recomendado o uso de máscaras faciais desde a saída de casa, e que cada carro tenha, no máximo, quatro pessoas.

Para conseguir ser testada, a pessoa precisa levar consigo documento de identificação e comprovante de residência. O procedimento poderá coletar sangue ou materiais da garganta e nariz dos pacientes.

*Com informação da Agência Brasília