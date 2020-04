Covid-19: Witzel estende por mais 18 dias decreto de isolamento social

O governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel prorrogou por mais 18 dias, a partir de hoje (13), as medidas de prevenção e enfrentamento à propagação do novo coronavírus no estado. A medida é válida até o dia 30 deste mês.

“Ainda há a necessidade de manter a situação de emergência no estado do Rio de Janeiro por conta do número crescente de casos da covid-19”, disse Witzel. Os dados da pandemia, divulgados nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), registram 182 mortes e 3.221 casos confirmados da doença no Rio de Janeiro.

O decreto determina que permanecem fechadas as escolas das redes pública e privadas de ensino, além de creches e instituições de ensino superior, assim como a suspensão da realização de eventos esportivos, shows, feiras científicas, entre outros, em locais abertos ou fechados. O funcionamento de cinemas, teatros e afins também segue suspenso, assim como academias de ginástica, centros de lazer e esportivos e shoppings centers. A população também não poderá frequentar praias, lagoas, rios e piscinas públicas e clubes para evitar aglomerações.

Serviços essenciais

Os serviços essenciais, como supermercados, açougues, padarias, lanchonetes, hortifrutis, farmácias, lojas de conveniência devem permanecer funcionando, mas tomando medidas de segurança para evitar aglomerações.

O decreto editado nesta segunda-feira diz ainda que “em caso de descumprimento das medidas previstas, as autoridades competentes deverão apurar as eventuais práticas de infrações administrativas e crimes previstos”. Os demais tipos de comércio terão que realizar atendimento em domicílio.