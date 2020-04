DF amplia número de pontos para testagem de covid-19

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal ampliou para dez o número de pontos para testagem do novo coronavírus (covid-19), a partir desta segunda-feira (27). A pasta, no entanto, ressalta que, para evitar aglomerações e reduzir o tempo de espera, será necessário que a marcação do exame seja feita por agendamento via internet.

Serão testadas pessoas que apresentam sintomas da doença. Nas situações em que a manifestação do covid-19 estiver agravada há a possibilidade o exame ser feito por meio da coleta de material da garganta e do nariz com um cotonete (swab), cujo resultado sai em até 48 horas.

Casos considerados mais graves poderão ser encaminhados ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), unidade de referência para atendimentos. A Secretaria recomenda que as pessoas que se deslocarem para fazer os exames devem usar máscaras faciais desde a saída do domicílio, e que cada carro tenha, no máximo, quatro pessoas.

De acordo com o Governo do Distrito Federal, os atendimentos serão feitos das 8h às 17h em pontos específicos para moradores de cada região. Residentes nas cidades de Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires e Arniqueiras, por exemplo, serão atendidos em postos distribuídos na Uniplan, na Unieuro e na residência oficial do governador.

Já os moradores do Plano Piloto serão atendidos no estacionamento 4 do Parque da Cidade e no estádio Mané Garrincha. Quem mora no Lago Sul, São Sebastião, Itapoã, Paranoá, Jardim Botânico e Jardins Mangueiral será atendido na Paróquia São Pedro de Alcântara, localizada no Setor de Habitações Individuais Sul EQI 7/9, do Lago Sul.

Moradores do Lago Norte, Varjão e Granja do Torto serão atendidos no Iguatemi Shopping. Quem reside no Guará, Núcleo Bandeirante, Candângolandia e Park Sul poderá ser atendido no Park Shopping; e quem é de Ceilândia, Por do Sol e Sol Nascente será atendido na unidade do IESB localizada na Ceilândia.

Por fim, moradores de Sobradinho I, II, Fercal e Planaltina serão atendidos na Área Especial para Indústria nº 03, lote 01, em Sobradinho. O governo local reitera a previsão de abrir outros pontos de testagem ao longo das próximas semanas.

Por meio de nota, a Secretaria de Saúde informa que, em quatro dias, fez 14.617 testes rápidos para coronavírus, o que possibilitou na identificação de 128 novos casos da doença.