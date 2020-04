Estado de São Paulo atinge 1,7 mil óbitos por covid-19

O estado de São Paulo registrou nas últimas 24 horas mais 33 óbitos decorrentes da covid-19. No total, a doença já matou 1,7 mil pessoas no estado. Na capital foram registrados 66% dos óbitos, enquanto no interior, litoral e cidades da Grande São Paulo, 34%. A mesma proporção ocorre em relação aos casos confirmados da doença, que somam hoje (26) 20.715. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde.

De acordo com a pasta, permanece em 128 o número de cidades paulistas que já registraram ao menos uma morte decorrente de covid-19. O número de municípios com, no mínimo, um caso confirmado da doença continua 284, ou 44% das cidades do estado. Não houve alteração nesses números em comparação ao balanço divulgado ontem (25).

Em relação a internações, a rede pública de saúde em São Paulo funciona com ocupação de 58,9% dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) reservados para o tratamento de covid-19. Na Grande São Paulo, esse número é de 77,3%. Também não houve variação desses números em relação aos dados de ontem.

Neste domingo, há 7,5 mil pacientes com suspeita ou com a doença confirmada internados em hospitais da rede pública paulista: 2.908 em UTIs e 4.619 em enfermarias. Ontem, esses números eram 2.906 e 4.546, respectivamente.