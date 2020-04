Estado do Rio de Janeiro chega a 490 mortos pelo novo coronavírus

O número de mortes por coronavírus confirmadas no estado do Rio de Janeiro chegou hoje (22) a 490, com 29 novos casos nas últimas 24 horas. Segundo balanço da Secretaria Estadual de Saúde, há ainda 151 óbitos em investigação por suspeita de relação com a covid-19.

O estado tem 5.552 casos confirmados da doença, que já infectou pessoas em 69 dos 92 municípios fluminenses.

Sete cidades têm mais de 100 casos confirmados, e a capital já soma 3.656, o que corresponde a mais de 65% das ocorrências no estado. Além do Rio de Janeiro, registraram mais de 100 casos as cidades de Niterói (239), Nova Iguaçu (224), Duque de Caxias (217), Volta Redonda (174), São Gonçalo (122) e São João de Meriti (106).

As cidades com mais mortes também estão, em sua maior parte, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A capital superou hoje os 300 óbitos, e registra 303 vítimas da doença. Duque de Caxias (36), Nova Iguaçu (17) e Niterói (16) são as outras cidades em que mais pessoas morreram do novo coronavírus no estado.