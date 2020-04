Estado do Rio registra 2.855 casos e 170 mortes por coronavírus

O estado do Rio de Janeiro tem 2.855 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus (covid-19), de acordo com o boletim divulgado (12) pela Secretaria de Estado de Saúde. Apenas neste domingo, o órgão confirmou mais 15 mortes, totalizando 170 óbitos em decorrência da doença causada pelo vírus. Cento e quinze mortes estão em investigação.

A maior parte dos óbitos confirmados neste domingo de Páscoa ocorreu na cidade do Rio de Janeiro: foram oito mortes, sendo duas mulheres, de 31 e de 61 anos, e seis homens, com idades entre 71 e 97 anos. Dois homens morreram em Itaguaí, um de 40 e um 45 anos; uma mulher de 50 anos e um homem de 77 anos morreram em Nova Iguaçu; um homem de 47 anos, em Cachoeira de Macacu; uma mulher de 60 anos, em Maricá; e, um homem de 35 anos, em de Rio das Ostras.

Ao todo, até o momento, a cidade do Rio de Janeiro concentra a maior parte dos casos confirmados, 1.996, o que equivale a cerca de 70% dos casos registrados no estado. A cidade registra também o maior número de mortes em decorrência da infecção, 106.

Em todo o estado, 61 municípios apresentam casos de covid-19. Depois da capital, Niterói aparece em segundo lugar com maior número de casos confirmados, 120. Em seguida, vêm Volta Redonda, com 107, e Nova Iguaçu, com 88. Duque de Caxias tem 81 casos; São Gonçalo, 76; Belford Roxo, 46; São João de Meriti, 34; e Mesquita, 30.

Mais informações sobre a doença podem ser obtidas pelo telefone 160 (ligação gratuita) ou pela internet.

Veja a lista completa de municípios com casos confirmados no Rio de Janeiro:

Rio de Janeiro – 1.996

Niterói – 120

Volta Redonda – 107

Nova Iguaçu – 88

Duque de Caxias – 81

São Gonçalo – 76

Belford Roxo – 46

São João de Meriti – 34

Mesquita – 30

Petrópolis – 28

Itaboraí – 24

Magé – 20

Nilópolis – 20

Maricá – 18

Nova Friburgo – 15

Barra Mansa – 11

Queimados – 11

Teresópolis – 8

Cabo Frio – 7

Barra do Piraí – 6

Macaé – 6

Resende – 6

Rio das Ostras – 6

Angra dos Reis – 5

Itaguaí – 5

Rio Bonito – 5

Campos dos Goytacazes – 4

Casimiro de Abreu – 4

Iguaba Grande – 4

São Pedro da Aldeia – 4

Seropédica – 4

Araruama – 3

Bom Jesus de Itabapoana – 3

Guapimirim – 3

Japeri – 3

Mangaratiba – 3

Paraíba do Sul – 3

Porto Real – 3

Tanguá – 3

Bom Jardim – 2

Cachoeiras de Macacu – 2

Itaperuna – 2

Miguel Pereira – 2

Paty do Alferes – 2

Quatis – 2

São Fidélis – 2

Saquarema – 2

Valença – 2

Arraial do Cabo – 1

Cantagalo – 1

Itatiaia – 1

Paracambi – 1

Paraty – 1

Piraí – 1

Porciúncula – 1

Rio das Flores – 1

São Francisco de Itabapoana – 1

São João da Barra – 1

Sapucaia – 1

Sumidouro – 1

Três Rios – 1

Município de residência em investigação – 1

As mortes dos 96 homens e 74 mulheres foram registrados nos seguintes municípios:

Rio de Janeiro – 106

Duque de Caxias – 16

Niterói – 6

Volta Redonda – 6

Nova Iguaçu – 5

São Gonçalo – 4

Belford Roxo – 3

Maricá – 3

São João de Meriti – 2

Iguaba Grande – 2

Itaboraí – 2

Itaguaí – 2

Rio Bonito – 2

Rio das Ostras – 2

Arraial do Cabo – 1

Bom Jesus de Itabapoana – 1

Cachoeira de Macacu – 1

Macaé – 1

Mangaratiba – 1

Mesquita – 1

Miguel Pereira – 1

Petrópolis – 1

Tanguá – 1