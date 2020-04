Rio de Janeiro tem 71 mortes e quase 1,5 mil casos de covid-19

O número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus chegou 1.461 no estado do Rio de Janeiro. O número de mortes chegou a 71, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta segunda-feira (6). Nas últimas 24 horas, o estado contabilizou sete óbitos e mais 67 casos de pessoas infectadas. Ainda há 75 mortes em investigação.

Dos sete mortos, cinco foram registrados na capital, um em Belford Roxo e outro de Itaboraí. As idades das vítimas variam de 28 a 87 anos. Quatro pessoas tinham 50 anos de idade ou menos.

Dos casos confirmados de doentes até agora, 1.110 estão na capital, o que corresponde a 75% do total. Em seguida, vêm Niterói, com 92 casos, Volta Redonda (55), Nova Iguaçu (29), Duque de Caxias (21), Petrópolis (16), Belford Roxo (14), Itaboraí (14), São Gonçalo (13), São João de Meriti (10), Maricá (oito), Teresópolis (sete), Macaé (seis), Mesquita (seis), Magé (cinco), Nilópolis (quatro), Nova Friburgo (quatro), Queimados (quatro), Angra dos Reis (três), Barra Mansa (três), Itaguaí (três), Resende (três), Rio das Ostras (três), Barra do Piraí (dois), Campos dos Goytacazes (dois), Guapimirim (dois), Itaperuna (dois), Mangaratiba (dois), Paraíba do Sul (dois), Rio Bonito (dois), São Pedro da Aldeia (dois), e Valença (dois).

Os municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Miguel Pereira, Porciúncula, São João da Barra, Seropédica, Tanguá e Três Rios têm um caso cada.