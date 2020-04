Em 24 horas, Rio registra 227 novos casos e 18 mortes por covid-19

Os casos de covid-19 apresentaram o maior salto em 24 horas no estado do Rio de Janeiro, desde o início da epidemia, com 227 novos doentes e 18 mortes. De acordo com os dados mais recentes da Secretaria de Estado de Saúde (SES), já são 1.688 casos confirmados e 89 óbitos. Dos 92 municípios do Rio, 48 têm casos confirmados.

Dos novos óbitos, 12 foram na capital, dois em Duque de Caxias, dois em Iguaba Grande e dois em São Gonçalo. As vítimas mais novas tinham 39, 43, 47 e 48 anos. As mais velhas tinham 71, 72, 74 e 85 anos.

A maioria dos casos confirmados se concentra na capital, com 1.251 doentes, equivalente a 76,5% do total no estado. Em segundo lugar, aparece Niterói, com 94 casos, Volta Redonda (58), Nova Iguaçu (38), Duque de Caxias (33), São Gonçalo (22), Petrópolis (20), Belford Roxo (19), Itaboraí (15), São João de Meriti (12), Maricá (nove), Nilópolis (nove), Barra Mansa (oito), Mesquita (sete), Magé (sete), Nova Friburgo (sete), e Teresópolis (sete).

A lista continua com Macaé (seis), Queimados (cinco), Angra dos Reis (quatro), Resende (quatro), Barra do Piraí (três), Campos dos Goytacazes (três), Casimiro de Abreu (três), Guapimirim (três), Iguaba Grande (três), Itaguaí (três), Paraíba do Sul (três), Rio Bonito (três), Rio das Ostras (três), São Pedro da Aldeia (três), Itaperuna (dois), Mangaratiba (dois), Quatis (dois), Seropédica (dois) e Valença (dois).

Os municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Bom Jardim, Cabo Frio, Japeri, Miguel Pereira, Porciúncula, Porto Real, São João da Barra, Sapucaia, Tanguá e Três Rios têm um caso cada. Ainda há um município de residência em investigação.

Para mais informações, é possível ligar gratuitamente para o número 160 ou acessar www.coronavirus.rj.gov.br.