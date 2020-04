Rio tem 61 mortes por covid-19 em 24 horas

O estado do Rio de Janeiro registrou mais 61 casos de mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, o maior avanço desde o início da doença. A informação consta no boletim divulgado nesta terça-feira (28) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), que também apontou mais 560 doentes. Com isso, o estado passa a ter 8.504 casos e 738 óbitos pela doença. Ainda há mais 259 mortes em investigação.

A capital lidera o número de mortes, com 456 casos, ou 61,7% do total. Em segundo lugar, aparece Duque de Caxias (68), seguido por Nova Iguaçu (26), São Gonçalo (22), Niterói (20), São João de Meriti (16), Mesquita (11), Volta Redonda (11), Petrópolis (9), Belford Roxo (8), Itaboraí (8), Macaé (8), Maricá (7), Rio das Ostras (7), Tanguá (6) e Magé (5). Os demais óbitos estão espalhados, em menor número, em 26 municípios.

No número de doentes confirmados, a liderança também é da capital, com 5.554 casos, ou 65,3% do total no estado. A segunda posição fica com o município de Duque de Caxias (337), seguido por Nova Iguaçu (327), Niterói (282), São Gonçalo (218), Volta Redonda (202), Belford Roxo (158), São João de Meriti (148), Mesquita (142), Itaboraí (88), Petrópolis (81), Magé (75), Maricá (54), Nilópolis (54), Campos dos Goytacazes (53), Queimados (47), Nova Friburgo (45), Macaé (42), Teresópolis (41) e Angra dos Reis (39). Os demais casos estão divididos, em menor número, em 7 municípios.