São Paulo registra mais 20 mortes por coronavírus

De ontem (12) para hoje (13), o estado de São Paulo teve mais 20 mortes causadas pelo novo coronavírus (covid-19). Agora, já são 608 óbitos no estado desde a chegada da pandemia no Brasil.

Entre os mortos, 351 eram homens. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os óbitos se concentram principalmente entre pessoas com 60 anos ou mais, totalizando 82,2%.

O estado tem 8.895 casos confirmados do novo coronavírus, em 167 municípios, sendo que em 65 houve o registro de pelo menos um óbito.

Hospitais de campanha

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, há 112 pacientes internados nos dois hospitais de campanha da cidade, sendo que 61 deles estão no hospital de campanha do estádio do Pacaembu e 51 no do Anhembi.

Dos pacientes internados no Pacaembu, 58 estão internados em leitos de baixa complexidade, e três estão na sala de estabilização, para pacientes em situação mais grave. Cinco pacientes tiveram alta e estão se recuperando em casa, enquanto 11 devem ser transferidos de outros hospitais para o hospital de campanha ainda hoje.

No Anhembi há 44 pacientes internados em situação de baixa complexidade e sete na sala de estabilização. Um paciente teve alta e o hospital aguarda a chegada de sete pacientes transferidos de outras unidades hospitalares.

Os hospitais de campanha da capital tratam pacientes de coronavírus de baixa complexidade e são hospitais fechados, ou seja, os pacientes só chegam ali transferidos de outras unidades.