Sesi e Firjan iniciam testes para trabalhadores da indústria no Rio

O Serviço Social da Indústria (Sesi) e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) iniciaram hoje (17) os testes que detectam o novo coronavírus (covid-19) nos trabalhadores da indústria do estado. Na primeira coleta, serão recolhidas amostras de 418 funcionários de 16 empresas.

O Programa Testes Covid-19 pretende fazer a testagem nos 556 mil funcionários da indústria fluminense até setembro para agilizar o diagnóstico de doença e contribuir para evitar a propagação do coronavírus no estado do Rio.

Segundo a coordenadora de saúde ocupacional da Firjan Sesi, Rita de Cassia Oliveira, nesta fase da epidemia de transmissão comunitária, a ideia é que a testagem possa trazer mais segurança para o trabalhador para ir para seu ambiente de trabalho sem se contaminar nem contaminar outras pessoas.

“O objetivo é detectar a presença do vírus nos trabalhadores para que aqueles que não estejam com o vírus continuem a trabalhar de forma segura. Aqueles que testarem positivo, será orientado o afastamento conforme as orientações do Ministério da Saúde e a nossa equipe de saúde fará o atendimento remoto ao trabalhador dando as orientações, se ele tem que procurar atendimento médico ou não, se basta ficar em isolamento”, disse.

Segundo a Firjan, a iniciativa tem capacidade de processar até 2.248 amostras por dia. Os testes são oferecidos gratuitamente para pequenas indústrias e a preço de custo para as médias e grandes.

As coletas começam pela cidade do Rio de Janeiro, onde há mais casos da covid-19, seguindo depois para a região metropolitana e, por fim, em todo o estado. Os resultados ficam prontos em 48 horas.

Os pontos de coleta ficam nas unidades da Firjan Sesi Cinelândia e de Vicente de Carvalho, além de uma gráfica, em Higienópolis, na zona norte da cidade. No caso das empresas maiores, as equipes do Sesi podem fazer a coleta na própria companhia. As empresas interessadas em aplicar os testes em seus funcionários podem ter informações ou se inscrever pelo e-mail.