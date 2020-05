Feriado prolongado eleva índice de isolamento na capital paulista

Com a antecipação dos feriados da Consciência Negra e de Corpus Christi para ontem (20) e (21), o índice de isolamento na capital paulista melhorou, passando para 49% na terça-feira (19) e para 51% . A taxa de isolamento sempre se refere ao dia anterior e é monitorada por meio de celulares.

Em todo o estado, a taxa ficou em 48% na terça-feira (19) e em 49% .

Apesar disso, o percentual mantém-se abaixo das expectativas do governo. A taxa mínima para diminuir a propagação do novo coronavírus e evitar um colapso no sistema de saúde é 55%. A ideal seria acima de 70%.

Alguns municípios, porém, conseguiram percentuais mais elevados: São Sebastião tem a melhor taxa do estado, 62% de isolamento, e Ubatuba vem em seguida, com 57%.

Para tentar aumentar as taxas de isolamento, sem precisar decretar uma medida extrema como o lockdown [ação mais rígida e obrigatória de isolamento], a prefeitura de São Paulo decidiu antecipar feriados.

O governador de São Paulo, João Doria, também tem tentado adotar essa medida: ele solicitou a antecipação do feriado estadual de 9 de julho, da Revolução Constitucionalista, para a próxima segunda-feira (25). A proposta do governador deve ser votada ainda (21) pela Assembleia Legislativa de São Paulo.

A decretação de um feriado prolongado na cidade de São Paulo causou preocupação entre os prefeitos de municípios do litoral paulista, que temiam grande movimentação de turistas paulistanos em direção ao mar. Segundo o governo paulista, isso não ocorreu.



, primeiro dia do feriado prolongado, o movimento nas estradas foi 35% menor do que no mesmo dia da semana passada. “Houve queda de 35% no Sistema Anchieta-Imigrantes [que liga São Paulo ao litoral sul] no volume de veículos no primeiro dia da antecipação do feriado. Na quarta-feira da semana passada, 49,2 mil veículos passaram pelo sistema. E esse volume ficou em 31,9 mil, mostrando redução do fluxo. Também houve redução no Sistema Anhanguera-Bandeirantes [que liga a capital ao interior] de menos 4,2%; na Castello Branco-Raposo Tavares [que liga a capital ao interior], de menos 6,1%; e no Rodoanel, que leva para todas as rodovias, redução de 6,3%”, informou o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.