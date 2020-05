Covid-19 diminui estoque de leite materno no DF

A pandemia da covid-19 diminuiu o número de doadores de leite materno no Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Saúde, em março foi registrada uma queda de 35% nos estoques, na comparação com o mesmo período de 2019. O mês de abril fechou com um déficit de 11% deste alimento que é vital para os primeiros meses de vida dos bebês.

Contatada pela Agência Brasil, a coordenação de Bancos de Leite Humano da secretaria de Saúde do DF informa que “mesmo durante a pandemia a amamentação e as doações podem continuar normalmente, desde que medidas de higiene e segurança sejam tomadas para evitar transmissão do vírus”.

Entre os principais cuidados que vêm sendo adotados para evitar a transmissão está o uso de máscara e a lavagem das mãos antes de cuidar do bebê.

A fim de minimizar a queda nos estoques, os bancos de leite do DF têm feito atendimento com horário marcado, via WhatsApp, por meio de videochamadas, além de atendimento com hora marcada.

Semana Distrital de Doação de Leite Materno

Começa hoje (18) a Semana Distrital de Doação de Leite Materno. Devido à pandemia do novo coronavirus, a secretaria informa que as atividades previstas para a semana serão realizadas a distância, por meio da internet.

A abertura será feita por meio de videoconferência pela Rede Universiária de Telemedicina (Rede Rute). A partir de amanhã (19), cada banco de leite vai fazer uma live com diversos temas para as redes sociais do Amamenta Brasília.

Serviço

“Toda mulher que esteja amamentando é uma potencial doadora de leite materno, independentemente da idade do filho em amamentação”, destaca a secretaria do DF, que disponibilizou o número 160 (opção 4) para que pessoas interessadas em fazer a doação tirem suas dúvidas e se cadastrem.

Um pote de 300 mililitros (ml) pode alimentar cerca de dez bebês. Doações podem ser feitas nas unidades de Banco de Leite do DF. Os contatos dessas unidades e as orientações para a coleta estão disponibilizados no site.