Internações por causas infecciosas aumentaram 27,9% em 2020

O número de internações por doenças infecciosas – entre as quais a covid-19 – aumentou 27,9% nos hospitais particulares do país de janeiro a abril deste ano, na comparação com o mesmo período de 2019. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (19) pela Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp).

Apesar da alta registrada em razão das doenças infecciosas, o número de internações, no total, caiu 18,1% na comparação do primeiro quadrimestre de 2020 com igual período de 2019. O destaque é a queda nas internações por doenças crônicas: as causadas por neoplasias, como o câncer, caíram 23,2%; por doenças do aparelho circulatório, 20,9%; e por doenças do sistema nervoso, 26,6%.

“Em 2020, com a pandemia do novo coronavírus e as recomendações dos órgãos responsáveis – como Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde (OMS) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - para suspensão de procedimentos e exames eletivos, observamos, nos primeiros quatro meses do ano, uma mudança importante no perfil das internações e no comportamento da população”, dz, em nota, a Anahp.

A asssociação alerta os portadores de doenças crônicas para não deixaram de fazer o acompanhamento médico. "Esses pacientes crônicos que não estão recorrendo aos serviços de saúde para acompanhamento adequado de suas patologias estão colocando a vida em risco e abrindo mão da possibilidade de identificação precoce de doenças graves e da possibilidade de cura.”