Lote com máscaras importadas da China chega a São Paulo

O governo de São Paulo recebeu hoje (19) um lote com 11 milhões de máscaras importadas da China para o enfrentamento ao novo coronavírus no estado. De acordo com a assessoria de imprensa do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o carregamento chegou ao aeroporto na manhã desta terça-feira, por volta das 5h15.

Segundo o governo, com esse novo lote, São Paulo já recebeu 18 milhões de máscaras cirúrgicas e N-95 importadas da China. A primeira delas chegou no dia 30 de abril.

O investimento do governo paulista com essas máscaras é de R$ 63 milhões. O objetivo é reforçar os estoques de equipamentos de proteção individual (EPIs) da Secretaria Estadual da Saúde e garantir a segurança para os profissionais que estão na linha de frente do atendimento aos casos da covid-19 [doença provocada pelo novo coronavírus].