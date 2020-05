Número de mortes por covid-19 já passa de mil no estado do Rio

O estado do Rio de Janeiro tem 11.139 casos confirmados de covid-19. O número de mortos chegou a 1.019. Os dados foram divulgados neste domingo (3), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), que apontou 593 novos casos e 48 óbitos nas últimas 24 horas. Há ainda 338 óbitos em investigação e 6.284 pacientes se recuperaram da doença.

A capital lidera o número de mortos, com 631 óbitos, isso representa 61,9% do total do estado. Em segundo lugar, está o município de Duque de Caxias, com 84 mortos; seguido por Nova Iguaçu (44); Niterói (27), São Gonçalo (24); São João de Meriti (20); Volta Redonda (16); Belford Roxo (15); Mesquita (15); Macaé (13); Maricá (12); Itaboraí (10); Petrópolis (9); Itaguaí (8); Nilópolis (7); Rio das Ostras (7); Magé (6); Tanguá (6) e Nova Friburgo (5). Os demais casos estão espalhados entre outros 29 municípios.

No número de doentes, a liderança também é da capital, com 6.750 casos, o que representa 60,5% do total do estado. Em segundo lugar, aparece Duque de Caxias, com 484 casos; seguido por Nova Iguaçu (435); Niterói (422); Volta Redonda (341); São Gonçalo (325); Itaboraí (232); São João de Meriti (225); Belford Roxo (193); Mesquita (175); Magé (119); Petrópolis (103); Nilópolis (93); Maricá (90); Campos dos Goytacazes (70); Queimados (69); Nova Friburgo (60); Teresópolis (60); Angra dos Reis (56); Cabo Frio (53) e Itaguaí (50). Os demais casos estão divididos em outros 60 municípios.

O estado do Rio é o segundo em número de casos de covid-19 no país, atrás apenas de São Paulo. Por conta disso, o governador Wilson Witzel prorrogou as medidas de isolamento até o dia 11 de maio e o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, até 15 de maio.