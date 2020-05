Rio se aproxima de 18 mil casos e 1.800 mortes por coronavírus

O estado do Rio de Janeiro registra, até o momento, 17.939 casos e 1.770 mortes por covid-19. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) no boletim desta segunda-feira (11). Nas últimas 24 horas, foram 877 casos e 56 mortes. Há ainda 849 óbitos em investigação e 11.654 pacientes se recuperaram da doença.

A capital apresenta o maior número de casos de contaminação pelo novo coronavírus: 10.619, o que representa 59,1% do total no estado. Entre os municípios com mais casos, aparecem Duque de Caxias (796); Niterói (779); Nova Iguaçu (668); São Gonçalo (539); Volta Redonda (406); São João de Meriti (393); Belford Roxo (308); Itaboraí (306); Mesquita (282); Magé (219); Petrópolis (177); Nilópolis (162); Campos dos Goytacazes (160); Maricá (133); Angra dos Reis (127); Cabo Frio (118); Queimados (113); Macaé (107); Teresópolis (99) e Nova Friburgo (92).

A cidade do Rio de Janeiro tem também o maior número de óbitos: 1.172, ou 66,2% do total no estado. Entre os municípios com maior número de óbitos, estão Duque de Caxias (105): Nova Iguaçu (68); São Gonçalo (47); Niterói (45); Belford Roxo (36); São João de Meriti (36); Itaboraí (24); Mesquita (23); Petrópolis (16); Volta Redonda (16); Macaé (14); Maricá (13); Nilópolis (13); Magé (12); Itaguaí (11); Nova Friburgo (8); Rio das Ostras (8); Teresópolis (8) e Angra dos Reis (7).

O estado do Rio é o segundo em número de casos de covid-19 no Brasil, atrás apenas de São Paulo. Por conta disso, o governador Wilson Witzel prorrogou as medidas de isolamento social até o dia 31 deste mês. No Rio, o prefeito Marcelo Crivella prorrogou o isolamento até o próximo dia 15.