Uma das regiões mais atingidas pelo coronavírus em SP recebe 20 UTIs

Uma das regiões da capital paulista mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus, o bairro de Brasilândia, na zona Norte da cidade, recebeu hoje (11) mais 20 unidades de terapia intensiva (UTI) e 16 leitos de enfermaria, todos destinados ao tratamento de pacientes com covid-19. O reforço ocorre em razão do início de funcionamento do Hospital Municipal de Brasilândia.

De acordo com a prefeitura, quando estiver em pleno funcionamento, o local deverá chegar a ter 305 leitos, somados enfermaria e UTIs, e beneficiará uma população de 2,2 milhões de pessoas da região.

No último levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Brasilândia já havia registrado 123 óbitos em razão da covid-19. Segundo a prefeitura, as ruas do distrito, que possui mais de 280 mil habitantes, estão sendo desinfectadas e ações como carros de som e um trio elétrico, cedidos pela sociedade civil, passam orientações para o combate ao novo coronavírus.