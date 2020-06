PF investiga superfaturamento de máscaras na prefeitura de São Luís

Nesta terça-feira (9), 60 policiais federais cumprem três mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão, em uma operação batizada de Cobiça Fatal. As investigações, que têm o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), apontaram possíveis desvios de recursos públicos federais, que seriam usados no enfrentamento ao novo coronavírus, no Maranhão.

Na ação de hoje também houve o sequestro de bens e bloqueio de contas dos investigados. As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz da 1ª Vara Federal de São Luís/MA. A investigação apontou indícios de superfaturamento na compra de 320 mil máscaras pela Secretaria Municipal de Saúde de São Luís. O material foi adquirido por R$ 9,90, a unidade, enquanto o preço médio, praticado no mercado nacional, é R$ 3,17. O sobrepreço é estimado em R$ 2,3 milhões, no total.

Penas

Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, fraude em processo licitatório, superfaturamento na venda bens e associação criminosa. A operação, segundo a Polícia Federal, foi denominada Cobiça Fatal em razão do desejo imoderado de obtenção de riqueza.