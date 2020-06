Rio de Janeiro tem novo secretário de Saúde

O secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Fernando Ferry, pediu exoneração do cargo na manhã de hoje. Em nota, o governo do estado informou que o novo secretário será o coronel médico do Corpo de Bombeiros Alex Bousquet.

Segundo informou o governo, Bousquet é graduado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e atua há 20 anos nos Bombeiros, sendo especialista em terapia intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

Também foi diretor do Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e trabalhou como médico de resgate para a Petrobras entre 2008 e 2012, na Bacia de Santos. Tem pós-graduação em Gestão Operacional nas Organizações de Saúde pela Fundação Ceperj e MBA Executivo em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Em vídeo enviado à imprensa, Ferry informa que “tentou”, mas não conseguiu resolver os problemas de saúde do estado.

“Hoje estou pedindo exoneração do meu cargo de Secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Eu queria dizer que eu tentei. Agradeço ao governador por ter me dado essa oportunidade de tentar resolver esses graves problemas que nós estamos vendo na saúde. Eu só queria dizer mais uma coisa. Peço desculpa à população, mas a única coisa que eu tenho a falar: eu tentei. Obrigada, espero que vocês me desculpem”.