Rio registra 274 mortes por covid-19 em 24 horas

O estado do Rio registrou, nas últimas 24 horas, 274 óbitos por covid-19. Este é o terceiro maior número de mortes pela doença no estado. O recorde foi no dia , quando ocorreram 324 óbitos. Dois dias depois, morreram 317 infectados pela covid-19 no Rio.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) até esta -feira (18), havia 87.317 casos confirmados e 8.412 óbitos pela covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Há ainda 1.161 óbitos em investigação, e 285 foram descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 70.407 pacientes se recuperaram da doença.

Balanço

A capital, cidade do Rio tem o maior número de óbitos: 5.508. Em seguida, vêm Duque de Caxias (362); São Gonçalo (320); Nova Iguaçu (296); Niterói (170); São João de Meriti (165); Belford Roxo (157); Magé (120); Itaboraí (110); Mesquita (97); Petrópolis (81); Campos dos Goytacazes (70); Angra dos Reis (68); Itaguaí (67); Nilópolis (64); Macaé (62); Volta Redonda (53); Teresópolis (42), Maricá (41), Guapimirim (34) e Cabo Frio e Nova Friburgo, com 30 vítimas, são as cidades com maior número de mortes.

Em casos confirmados de covid-19, o município do Rio teve até agora 46.255. Entre as cidades fluminenses com grande número de infectados pela covid-19, aparecem ainda Niterói, com 4.843 casos; São Gonçalo (3.313); Nova Iguaçu (2.770); Duque de Caxias (2.407); Itaboraí (1.774); Angra dos Reis (1.698); Macaé (1.597); São João de Meriti (1.372); Queimados (1.320); Campos dos Goytacazes (1.306); Volta Redonda (1.228); Magé (1.200); Belford Roxo (1.161); Itaguaí (986); Maricá (900); Teresópolis (753); Petrópolis (726); Guapimirim (594); Mesquita (593); Rio das Ostras (592); Cabo Frio (591); Nilópolis (544); Itaperuna (427); Seropédica (364); Rio Bonito (331); Nova Friburgo (316) e Barra Mansa (314).



O primeiro caso da doença ocorreu no estado do Rio no dia ço.

Mais informações sobre a pandemia podem ser obtidas no painel de monitoramento de casos no estado do Rio .