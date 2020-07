Estado do Rio de Janeiro confirma mais 157 mortes por covid-19

O estado do Rio de Janeiro informou hoje (28) no boletim diário da Secretaria de Estado de Saúde sobre covid-19 que foram confirmados mais 157 óbitos nas cidades fluminenses. Com isso, o total de mortes subiu para 13.033, em um universo de 159.639 casos confirmados da doença desde o início da pandemia.

Se fosse considerado um país, o estado do Rio de Janeiro seria o 13º em número acumulado de óbitos desde março. O boletim desta terça-feira informa que ainda há 1.157 óbitos em investigação e 136.941 pessoas recuperadas da covid-19.

A cidade do Rio de Janeiro tem 70.440 casos confirmados, número que é maior que toda a população do bairro de Madureira, por exemplo, tradicional centro comercial da zona norte da cidade. Já o número de óbitos confirmados chegou hoje a 8.124.

Fora a capital, somam mais casos de covid-19 no estado do Rio as cidades de Niterói (8.805), São Gonçalo (8.019), Duque de Caxias (5.736), Macaé (5.419), Nova Iguaçu (4.058), Angra dos Reis (3.686), Itaboraí (3.239), Volta Redonda (3.329) e Campos dos Goytacazes (2.830).



Já em relação ao número de mortes por covid-19, São Gonçalo (575) foi a segunda cidade mais atingida, seguida por Duque de Caxias (553), Nova Iguaçu (421), São João de Meriti (308), Niterói (294), Belford Roxo (205, Campos dos Goytacazes (195), Magé (158) e Itaboraí (153).