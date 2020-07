Número de vítimas de covid-19 no Rio de Janeiro chega a 11.280

O Rio de Janeiro chegou nesta sexta-feira (10) a 11.280 vítimas de covid-19, se consideradas todas as mortes desde março, quando os primeiros casos foram registrados no estado. Ao todo, 129.443 pessoas foram confirmadas com a doença e 108.151 se recuperaram.



A Secretaria de Estado de Saúde ainda investiga 1.073 mortes por serem possivelmente relacionadas à covid-19, doença que já causou mais de meio milhão de óbitos em todo o mundo.



O boletim divulgado hoje traz 165 mortes a mais que o de ontem (9). Já o número de casos subiu em 1.119 nas últimas 24 horas.



No município do Rio de Janeiro, o número de casos confirmados chegou a 64.027, com 7.254 vítimas.



Niterói, na região metropolitana, é a segunda cidade com mais casos, 7.126. Em seguida, os municípios que mais confirmaram infecções pelo novo coronavírus foram São Gonçalo (6.156), Nova Iguaçu (3.598), Duque de Caxias (3.530), Macaé (3.197), Itaboraí (2.746) e Angra dos Reis (2.434).



O número de vítimas é maior em cidades da região metropolitana. Além do Rio de Janeiro, concentram os maiores números de óbitos São Gonçalo (509), Duque de Caxias (474), Nova Iguaçu (361), São João de Meriti (253), Niterói (238), Belford Roxo (187), Magé (140) e Itaboraí (138).