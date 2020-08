Rio de Janeiro ultrapassou 15 mil óbitos por covid-19

O estado do Rio de Janeiro chegou hoje (20) a 15.074 mortes por covid-19. Neste número estão incluídos os 161 óbitos registrados nas últimas 24 horas pela doença. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro registra, até esta quinta-feira, 205.916 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no estado. Há ainda 917 óbitos em investigação e 339 foram descartados. Entre os casos confirmados, 184.641 pacientes se recuperaram da doença.

Das 15.074 mortes por covid-19 no estado, as cidades com maior número de óbitos são: Rio de Janeiro (9.127); São Gonçalo (636); Duque de Caxias ( 621); Nova Iguaçu (484); São João de Meriti (365); Niterói (342); Campos dos Goytacazes (276); Belford Roxo ( 239); Itaboraí (186); Magé (182); Volta Redonda ( 166); Petrópolis ( 157); Mesquita (151); Angra dos Reis ( 141); Nilópolis ( 140); Macaé (125); Itaguaí (105) e Cabo Frio (102).

O município do Rio de Janeiro também lidera no número de infectados pela covid-19 com 84.488 casos. Depois vem Niterói (10.314); São Gonçalo ( 10.282); Duque de Caxias ( 7.374); Macaé (6.713); Belford Roxo ( 6.442); Nova Iguaçu (5.025); Volta Redonda (4.941); Angra dos Reis (4.461); Campos dos Goytacazes (4.032); Itaboraí (3.784); Teresópolis (3.404); Magé (2.802); São João de Meriti (2.793); Maricá (2.755); Itaperuna (2.334); Queimados (2.170); Três Rios (2.122); Nova Friburgo (2.047); Itaguaí (2.038) e Cabo Frio (1.864).