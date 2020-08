Rio tem 14.566 óbitos e 194,6 mil casos confirmados de covid-19 

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que registra, até esta segunda-feira (17), 194.651 casos confirmados e 14.566 óbitos pelo novo coronavírus (covid-19) desde o início da pandemia no estado. Há 1.101 mortes em investigação e 336 foram descartados. Entre os casos confirmados, 175.355 pacientes se recuperaram da doença.

Dos 14.566 vítimas de covid-19 no estado, a maioria das mortes ocorreu na capital com 8.830 óbitos. Em seguida, vem São Gonçalo com (616); Duque de Caxias (606); Nova Iguaçu (475); São João de Meriti (348); Niterói (330); Campos dos Goytacazes (262); Belford Roxo (233); Itaboraí (182); Magé (174); Volta Redonda (160); Petrópolis (156); Mesquita (144); Nilópolis (136); Angra dos Reis ( 131); Macaé ( 123); Itaguaí (99); Teresópolis (97); Cabo Frio ( 94) e Maricá (87).

Os pacientes infectados, o município do Rio de Janeiro tem 80.899 casos confirmados. Depois vem Niterói (9.973); São Gonçalo (9.944); Duque de Caxias (6.778); Macaé (6.480); Nova Iguaçu (4.722); Volta Redonda (4.620); Belford Roxo (4.498); Angra dos Reis( 4.287); Campos dos Goytacazes (3.785); Itaboraí (3.663); Teresópolis (3.150); Magé (2.708); São João de Meriti (2.615); Maricá ( 2.608); Itaperuna( 2.235); Queimados (2.134); Itaguaí (1.997); Três Rios (1.941); Nova Friburgo (1.834) e Cabo Frio (1.776).