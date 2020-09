Estado do Rio registra mais 5.640 casos de covid-19

Em seu boletim diário, a Secretaria estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou hoje (11) mais 5.640 casos de covid-19 no estado. O número total de infecções desde o início da pandemia subiu para 240.453. Com a confirmação de mais 12 mortes, o total subiu para 16.883, desde o início da pandemia.

Há ainda 393 óbitos em investigação. De outro lado, 217.965 pessoas que contraíram o novo coronavírus já estão recuperadas.

Não houve alteração na lista dos cinco municípios mais afetados pela covid-19 no estado. Todas estão na região metropolitana. A capital, Rio de Janeiro, apresenta o maior número de 95.008 casos da doença. Na sequência, vêm Niterói (11.873), São Gonçalo (11.541), Duque de Caxias (8.671) e Belford Roxo (8.427).

Também na região metropolitana se situam os municípios com maior número de mortes. A capital encabeça a relação, com 10.053 óbitos. Também fazem parte desse grupo Duque de Caxias (673), São Gonçalo (665), Nova Iguaçu (537) e São João de Meriti (402).

Quatro cidades do estado – Laje do Muriaé, Cardoso Moreira, Cordeiro e São Sebastião do Alto – registraram uma morte pela covid-19.