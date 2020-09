Metrô de São Paulo recebe campanha de alerta sobre depressão

A Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo recebe, durante todo o mês de setembro, uma campanha de conscientização sobre a depressão. Um dos vagões da linha será caracterizado, apontando expressões usadas no cotidiano que, muitas vezes, minimizam a doença e afastam a pessoa do tratamento necessário.

As informações também serão transmitidas em vídeos animados nos monitores dos trens e das estações. Um QR Code (código de barras que direciona o acesso a conteúdos) encaminhará para um guia que explica como dialogar de forma empática e acolhedora sobre depressão.

A iniciativa é do movimento Falar Inspira Vida, que conta com o apoio de empresas farmacêuticas e participação da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, do Centro de Valorização da Vida (CVV), Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, do Instituto Crônicos do Dia a Dia (CDD) e do Instituto Vita Alere.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão afeta cerca de 5,8% da população brasileira, o que corresponde a 11,5 milhões de pessoas. A doença é apontada como um dos principais fatores que levam ao suicídio.