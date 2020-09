São Paulo contabiliza 290 mortes por coronavírus em 24 horas

Com 290 novas mortes e 8.157 novos casos registrados desde ontem, o estado de São Paulo soma agora 33.253 mortes e 909.428 casos confirmados do novo coronavírus.

Os registros estão dentro da previsão quinzenal do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, que previam entre 900 mil e 1 milhão de infectados e de 33 mil a 38 mil mortes até 15 de setembro. Nova previsão divulgada hoje (16) projeta que até 30 de setembro o estado somará entre 960 mil e 1,05 milhão de infectados e entre 35 mil e 38 mil mortes pelo novo coronavírus.

Recuperados

O estado ultrapassou hoje a marca de 100 mil altas hospitalares de pessoas que precisaram de internação após complicações por covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Até este momento, 768.169 pessoas se recuperaram da doença, sendo que 100.347 delas após receberam alta médica.

No momento, 4.246 pessoas estão internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) de todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 5.924 internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em 50,2%, enquanto na Grande São Paulo está em 49,8%.