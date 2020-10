Ministério da Saúde atualiza informações sobre coronavírus

Neste momento, representantes do Ministério da Saúde participam de entrevista online e divulga o balanço de entrega de medicamentos e insumos estratégicos para combate ao novo coronavírus.

Brasil negocia com nove laboratórios sobre possíveis vacinas

O Brasil mantém tratativas com nove laboratórios ou centros de pesquisa atuando em estudos e no desenvolvimento de vacinas contra a covid-19. Com os responsáveis pelas vacinas Oxford e Astrazeneca e do consórcio da OMS Covax Facility, já foram celebrados acordos para a aquisição de 140 milhões de doses no primeiro semestre de 2021, que serão disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunização. Leia mais