Ministério da Saúde fala de vacinas em desenvolvimento contra covid-19

Neste momento, representantes do Ministério da Saúde participam de entrevista online para detalhar as informações sobre as vacinas em desenvolvimento contra a covid-19. Alguns dos assuntos abordados são prospecção de vacinas, fases de aprovação e incorporação e logística de distribuição das doses.

Representantes da Fiocruz e Anvisa também participam da entrevista.

Acompanhe ao vivo:

Agência Brasil explica: o caminho da vacina

Se as pesquisas em curso confirmarem o sucesso que obtiveram até então, as vacinas de covid-19 serão as mais rápidas já desenvolvidas pela ciência. Menos de um ano depois dos primeiros casos da doença na China, em dezembro de 2019, testes em milhares de humanos já estão sendo feitos pelo mundo, incluindo o Brasil. Leia mais

Setor público gasta R$ 3,83 per capita por dia com saúde, diz CFM

Um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), em parceria com a organização não governamental Contas Abertas, mostra que o setor público gastou no ano passado R$ 3,83 per capita por dia com a saúde dos brasileiros. Leia mais

SP fará teste para avaliar circulação da covid-19 na rede estadual

A partir da próxima terça-feira (13), o governo de São Paulo vai começar a testar 10 mil alunos e 9,3 mil servidores para avaliar a incidência do novo coronavírus nas escolas da rede estadual de educação. Leia mais