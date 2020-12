Brasil registra 55.202 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

O balanço divulgado nesta terça-feira (22) pelo Ministério da Saúde registra 55.202 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Já são 7.318.821 casos desde o início da pandemia. De ontem para hoje (22), foram registradas 968 mortes, totalizando 188.259 óbitos.

Segundo a pasta, 6.354.972 pessoas (86,8%) já se recuperaram da covid-19.

O balanço do ministério é feito a partir de registros reunidos pelas secretarias estaduais de Saúde e enviados à pasta para consolidação.

Covid-19 nos estados

São Paulo se mantém com o maior número de casos, com 1.389.757 pessoas contaminadas. Os outros estados com maior número de casos no país são Minas Gerais (503.700) e Bahia (473.865). Já o Acre é tem o menor número de casos (40.314), seguido de Amapá (65.712) e Roraima (67.686).