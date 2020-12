Brasil registra 58.428 novos infectados por covid-19 em 24 horas

O balanço divulgado nesta quinta-feira (24) pelo Ministério da Saúde aponta 58.428 novos casos de covid-19 nesta quarta-feira. São 7.423.945 infectados desde o início da pandemia. Foram registradas 762 mortes nesta quarta-feira, totalizando 189.982 óbitos.

Segundo a pasta, 6.448.740 pessoas (86,9%) se recuperaram da covid-19.

O balanço do ministério é feito a partir de registros reunidos pelas secretarias estaduais de Saúde e enviados à pasta para consolidação. Os dados desta quarta-feira foram consolidados hoje, às 15h.

Covid-19 nos estados

São Paulo se mantém com o maior número de casos e chegou a 1.418.491 pessoas contaminadas. Os outros estados com maior número de casos no país são Minas Gerais (516.188) e Bahia (479.553). Já o Acre tem o menor número de casos (40.638), seguido de Amapá (66.132) e Roraima (68.107).