Covid-19: Governo de São Paulo prorroga quarentena até 7 de fevereiro

O governo paulista prorrogou hoje (31) a quarentena no estado de São Paulo até o próximo dia 7 de fevereiro. Segundo decreto publicado hoje no Diário Oficial do Estado, a prorrogação ocorre em razão da “necessidade de conter a disseminação da covid-19 e garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde”.

Na prática, a prorrogação da quarentena permite que continue em funcionamento a classificação – em Fase Vermelha, Laranja, Amarela, Verde e Azul – das regiões do estado de São Paulo. A partir de amanhã (1º), até o dia 3, todas as regiões do estado estarão na Fase Vermelha de combate à pandemia do novo coronavírus.

Na Fase Vermelha, o atendimento presencial fica proibido em shoppings, lojas, concessionárias, escritórios, bares, restaurantes, academias, salões de beleza e estabelecimentos de eventos culturais. Farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis, lavanderias e serviços de hotelaria estão liberados.

O decreto de hoje também prorrogou, até 7 de fevereiro, a suspensão de atividades não essenciais da administração pública estadual.