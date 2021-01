Bancos reforçam medidas para garantir atendimento em Manaus

Diante do ressurgimento de casos do novo coronavírus (covid-19) em Manaus, os bancos reforçaram as medidas para garantir a segurança sanitária dos clientes e dos funcionários, informou hoje (15) a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Entre as ações, estão a criação de um horário exclusivo para o atendimento a pessoas dos grupos de risco e a triagem dos clientes que entram nas agências.

A partir de segunda-feira (18), as agências da capital amazonense atenderão apenas a clientes dos grupos de risco, como pessoas acima de 60 anos e gestantes, das 9h às 10h. Os demais clientes serão atendidos das 10h às 15h. A Febraban orienta aos correntistas usar os canais digitais, como celular (mobile banking), computador (internet banking) e telefone (call centers), para fazerem as transações.

Também a partir desta segunda-feira (18), a entrada de clientes nas agências será restrita a casos absolutamente prioritários, com triagem do atendimento feita pelos funcionários das agências. A medida tem como objetivo evitar aglomerações em ambientes fechados. Paralelamente, os bancos reforçarão as medidas de higiene nas instalações, tanto nas agências como nos caixas eletrônicos.

Para os funcionários, informou a Febraban, os bancos vão assegurar toda a proteção disponível, com o fornecimento de máscaras, de álcool em gel e dos demais equipamento de proteção individual. Serão ainda ministrados constantemente testes de detecção do vírus e observados os protocolos sanitários.

Em casos de contaminação confirmada, as agências passarão por um novo processo de higienização. Todas as reuniões presenciais com clientes, agendamentos de visitas externas ou quaisquer contatos fora das agências também estarão suspensos a partir da próxima semana.

Durante o fim de semana, as agências reforçarão a sinalização, indicando a necessidade de afastamento social, de higienização e de uso de máscaras. As filas para o autoatendimento e nas áreas externas das agências também receberão marcação com distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas. Os seguranças dos bancos pretendem trabalhar de forma coordenada com as forças de segurança locais para o cumprimento das medidas de conscientização e a redução das aglomerações.