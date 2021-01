Covid-19: Brasil tem 8,39 milhões de casos e 208,1 mil mortes

As vidas perdidas por conta da pandemia do novo coronavírus totalizam 208.133. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registraram 1.038 mortes pela covid-19. Foi o 4º dia seguido com mais de 1 mil mortes diárias. Ontem, o painel do Ministério da Saúde trazia 207.095 óbitos. Ainda há 2.701 falecimentos em investigação.

A soma de casos acumulados chegou a 8.390.341. Entre ontem e hoje, foram acrescidos às estatísticas 66.047 novos diagnósticos positivos. Ontem, o número de pessoas infectadas desde o início da pandemia era de 8.324.294.

Ainda há 822.855 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde, um aumento em relação a ontem, quando este número era de 777.496 pacientes. Outras 7.359.353 pessoas já se recuperaram da doença.

Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde desta sexta-feira (15), divulgada no início da noite. A pasta informou que os totais podem ser acrescidos, uma vez que o estado do Amazonas não conseguiu enviar as suas informações referentes a hoje.

Estados

Na lista de estados com mais mortes o topo é ocupado por São Paulo (49.600), Rio de Janeiro (27.591), Minas Gerais (13.182), Ceará (10.209) e Pernambuco (9.964). As Unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (805), Acre (835), Amapá (994), Tocantins (1.301) e Rondônia (1.993).