Covid-19:  governo de São Paulo lança vacinômetro

O governo de São Paulo lançou nesta terça-feira (19) o “Vacinômetro”, uma ferramenta digital que permite a qualquer pessoa acompanhar, em tempo real, o número de pessoas que foram vacinadas contra a covid-19 no estado. O “Vacinômetro” está disponível no portal do governo de São Paulo. ()

Segundo o governo, a ferramenta será alimentada diretamente com as informações do “Vacivida”, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra a covid-19 no estado.

Vacinação

Até as 18h de hoje, o governo de São Paulo vacinou 8.250 pessoas contra a covid-19. Nesta terça-feira, a vacinação começou no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e Marília e no Hospital de Base de São José do Rio Preto. A imunização já começou no HC da capital, de Botucatu e da Unicamp de Campinas.

Nesta terça-feira, o governo do estado também está fazendo a distribuição de cerca de 305 mil doses da vacina Coronavac para 26 cidades com mais de 30 mil habitantes e a dois grupos de Vigilância Epidemiológica (GVE) regionais que farão a subdivisão para cidades menores em suas áreas de atuação. Os 28 locais de distribuição incluem regiões da Grande São Paulo, Sorocaba e Vale do Paraíba. Segundo o governo estadual, no decorrer desta semana, as 645 cidades receberão seus quantitativos iniciais.