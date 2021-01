Rio inicia distribuição de seringas e agulhas para os municípios

O governo do Rio deu início, neste sábado (16), à distribuição do primeiro lote de seringas para a campanha de vacinação contra a covid-19. Ao todo, nesta primeira fase, a Secretaria de Saúde (SES) enviará 5,5 milhões de seringas descartáveis de 3 milímetros (ml) com agulha aos 92 municípios do estado.

A operação para a entrega do material, em apenas quatro dias para todos os municípios, tem o apoio da Polícia Militar (PM). A PM dará suporte, com 17 comboios, fazendo a escolta dos veículos da secretaria que levarão as seringas para as cidades. Cem policiais militares participarão diariamente da ação, que será monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Na última quarta-feira (13), a SES encaminhou aos secretários municipais de Saúde um ofício recomendando que as seringas sejam de uso exclusivo da campanha de vacinação contra a covid-19. O material corresponde ao mesmo número de doses que serão necessárias para imunizar a população, que se encaixa nas quatro fases iniciais da vacinação.

O governador Claudio Castro disse que está tudo pronto para a vacinação. “Estamos prontos para vacinar a população fluminense. Agora, é hora de cada cidade do estado receber seringas e agulhas para a primeira fase de imunização. Cada cidadão, de forma igualitária e seguindo o Plano Nacional de Imunização, terá direito à vacina, de Natividade à Paraty”, disse.

O secretário de Saúde, Carlos Alberto Chaves, destacou a experiência dos profissionais de saúde em ações de vacinação desse tipo. “A secretaria já tem em sua rotina as vacinações pelo SUS e histórico de grandes campanhas de imunização. Estamos preparados para dar início à vacinação. A distribuição das seringas é mais um passo desse processo para garantir que toda a população do Estado seja vacinada”, disse.

Outro lote

Em dezembro do ano passado, a SES recebeu 8 milhões de agulhas e seringas adquiridas por meio de licitação. Um segundo lote, com mais 8 milhões de agulhas e seringas, tem previsão de entrega à secretaria, em fevereiro. Esse material foi comprado a R$ 0,17 a unidade, abaixo do valor estabelecido nas atas de preço vigentes. Outro processo de aquisição, de mais 50 milhões de agulhas e seringas, já foi iniciado e estará concluído para as fases seguintes da campanha de vacinação contra a covid-19.

Plano Nacional de Imunização

A SES vai seguir o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde (MS), que prevê a distribuição de vacinas contra a covid-19 para todos os estados do país. O PNI ocorrerá inicialmente em quatro fases, obedecendo a critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses.

Fases da vacinação

A primeira fase prioriza os trabalhadores da saúde, a população idosa a partir de 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência (asilos e instituições psiquiátricas) e população indígena; a segunda fase inclui pessoas de 60 a 74 anos; a terceira prevê a vacinação de pessoas com comorbidades e, por isso, maior risco de agravamento da doença (como portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares) e a quarta fase abrangerá professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade.