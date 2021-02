Unesp suspende segunda fase do vestibular por causa da covid-19

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) decidiu suspender a aplicação da segunda fase de seu vestibular em razão do aumento de casos de covid-19 em cidades do interior de São Paulo. A prova, programada para o próximo domingo (28), ainda não tem nova data para ser aplicada.

“A Unesp e a Fundação Vunesp, considerando as dificuldades geradas pelo agravamento da pandemia de covid-19, especialmente em cidades com impossibilidade de aplicação de prova, comunicam o adiamento da aplicação da segunda fase do Vestibular Unesp 2021, marcada inicialmente para 28 de fevereiro, para todos os candidatos. A nova data da prova será divulgada oportunamente”, diz comunicado divulgado pela instituição.

A Unesp ressalvou, no entanto, que foram mantidas as datas, já publicadas no manual do candidato, das provas de habilidades específicas para os cursos de arquitetura e urbanismo, artes visuais e design e artes cênicas, arte-teatro, artes visuais, música bacharelado e música licenciatura.

A segunda fase do vestibular da Unesp teve 35.434 convocados. A instituição oferece 7.630 vagas em cursos ministrados em 23 cidades do interior paulista.

A universidade conta atualmente com 34 unidades e tem cerca de 54 mil estudantes.