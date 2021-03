Alagoas fecha praias no feriado da Semana Santa

Passou a vigorar hoje (31) em Alagoas decreto que prolonga por 14 dias a Fase Vermelha de isolamento social no estado, em decorrência da pandemia da covid-19. Entre as medidas, está o fechamento do acesso às praias em todo litoral alagoano na próxima sexta-feira (2), feriado nacional de Sexta-Feira da Paixão. O comércio de rua e de shopping centers também deve ficar fechado.

A Fase Vermelha é o estágio mais severo previsto nos protocolos sanitários do estado. Outras restrições incluem o fechamento de praias aos sábados e domingos e toque de recolher entre as 21h e 5h.

De acordo com o governador Renan Filho, a prorrogação das restrições foi necessária devido aos números da covid-19 no estado, que registrou na semana encerrada no sábado (27) a maior média móvel de mortes pela doença das últimas cinco semanas, de 171 óbitos.

Em entrevista concedida ontem (30), contudo, Renan Filho disse que fará novas reuniões para reavaliar as restrições logo após a Semana Santa. “Na segunda ou na terça-feira vamos fazer outra reunião para avaliar e tomar novas decisões em relação a alguns segmentos específicos”, disse o governador.

Segundo a Secretaria de Saúde de Alagoas, o estado registrou desde o início da pandemia 152.866 casos de contaminação por covid-19, com 3.532 mortes. As informações foram atualizadas pela última vez na tarde de ontem (30).