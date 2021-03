Covid-19: Brasil tem novo recorde em média móvel diária

O Brasil atingiu ontem (26) a marca de 2.400 mortes diárias por covid-19, segundo a média móvel de sete dias divulgada, no Rio de Janeiro, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com isso, foi registrado um novo recorde médio de óbitos.

O número é 36,2% maior do que o de 14 dias antes (1.762 mortes) e 108,1% superior ao de um mês antes (1.153 óbitos). Também está com 1.303 mortes a mais (118,8%) que o patamar mais alto do ano passado (1.097 mortes).

Os casos diários, também segundo a média móvel de sete dias, chegaram a 76.146 ontem, 7,9% a mais que 14 dias antes (70.593 casos) e 42,5% acima de um mês antes (53.422 casos).

A média de móvel de sete dias, divulgada pela Fiocruz, é calculada somando-se os registros do dia com os seis dias anteriores e dividindo o resultado dessa soma por sete. O número é diferente do anunciado pelo Ministério da Saúde, que mostra as ocorrências de um dia específico.

*Matéria alterada às 13h30 para esclarecer informações do título. O recorde se refere à média móvel diária e não às mortes diárias como mencionado anteriormente.